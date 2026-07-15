Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h, no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo. As equipes buscam a classificação para a grande final do torneio.
Quem sair com um resultado positivo do confronto enfrenta a Espanha na busca pela taça mais cobiçada do mundo. Os espanhóis venceram a França por 2 a 0 na terça-feira (14) e alcançaram sua segunda final da história no Mundial.
A Inglaterra busca o mesmo feito do rival continental. Os ingleses chegaram na final apenas uma vez na história, quando venceram a Alemanha por 4 a 2, sagrando-se campeões do torneio. Desde então, não voltaram a disputar o título.
A Argentina, ao contrário, é a segunda seleção com mais participações em finais da história da Copa, com seis decisões disputadas — empatada com Brasil e Itália. Se avançar, os Hermanos se isolam na vice-liderança do ranking de finalistas e ficam a uma final do líder Alemanha.
Inglaterra x Argentina (16h) - Semifinal
Escalações para Inglaterra x Argentina
Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi e O'Reilly; Anderson, Declan Rice e Jude Bellingham; Bukayo Saka, Anthony Gordon e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Leandro Paredes, De Paul, Mac Allister e Enzo Fernández; Julián Álvarez e Lionel Messi. Técnico: Lionel Scaloni.
Arbitragem para Inglaterra x Argentina
Ismail Elfath auxiliado por Corey Parker e Kyle Atkins (trio estadunidense). VAR: Marco di Bello (ITA).
Onde assistir ao vivo Inglaterra x Argentina
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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