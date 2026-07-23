Jogadores da NFL pedem a manutenção da grama natural nos estádios que sediaram a Copa

MetLife Stadium recebeu a final da Copa e no dia seguinte iniciou a troca do gramado. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A retirada da grama natural dos estádios que receberam a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos vem gerando reclamações dos jogadores da NFL — liga de futebol americano. Eles iniciaram um movimento pela manutenção do gramado, por meio das redes sociais.

Os atletas pedem que a grama natural seja mantida para a próxima temporada da NFL, que começa em setembro. A campanha está sendo chamada de #WorthTheCost ("Vale o custo", em tradução livre).

Os jogadores reivindicam que o investimento feito pelos estádios para sediar partidas do Mundial da Fifa vire a regra, não a exceção. Eles defendem que o gramado natural é melhor não só para a qualidade do jogo em si, como também para a própria saúde dos atletas.

Caleb Williams, quarterback do Chicago Bears, publicou no seu perfil uma foto da grama natural, com a legenda: "Por que nós não podemos ter isso também?"

Zaire Franklin, do Green Bay Packers, enfatizou a questão física: "O custo de não fazer nada é pago pelos corpos dos jogadores. Façam a grama natural ser obrigatória. #WorthTheCost".

Os 11 estádios que receberam jogos da Copa nos Estados Unidos são utilizados na NFL. Sete deles utilizavam gramado artificial e precisaram se adequar às normas da Fifa, que pediu grama natural. No entanto, de acordo com a ESPN americana, essa mudança tinha um prazo de validade.

Na reta final da Copa, os estádios que não teriam mais jogos já começaram a retirar o gramado natural. O Gillette Stadium, em Boston, que é casa do New England Patriots, iniciou a mudança no dia seguinte ao último jogo sediado.

O MetLife Stadium, que foi o palco da final entre Espanha e Argentina, em Nova Jersey, também iniciou a troca do gramado um dia depois.

Associação dos jogadores se manifesta

A NFLPA, associação de jogadores da liga de futebol americano, endossou a campanha. O sindicato compartilhou as mensagens dos atletas e corroborou com a reivindicação do gramado natural.

No início do torneio, a entidade já havia se manifestado sobre o assunto, afirmando que 92% dos jogadores preferem a superfície natural.

"A instalação temporária de gramados naturais para a Copa do Mundo é uma escolha para certos donos de times da NFL para fazer por jogadores de futebol o que eles se recusam a fazer para os atletas da NFL. Não é mais uma questão de capacidade; a tecnologia existe, o conhecimento existe e os recursos existem para instalar a melhor grama que nossos jogadores preferem", afirmou a NFLPA.