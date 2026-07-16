Jogadores da Argentina fazem festa no vestiário após classificação para a final da Copa; veja o vídeo

Lionel Messi e restante do elenco comemoraram a classificação para a decisão do Mundial. Thomas Coex / AFP

Com a classificação para a final da Copa do Mundo, o estado de êxtase tomou conta de todos os argentinos espalhados pelo mundo, e não foi diferente com os responsáveis pelo feito. A AFA divulgou imagens da celebração do elenco da Argentina no vestiário, após a vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1, e a animação dos atletas chamou a atenção.

As imagens são do momento em que os jogadores retornaram do campo, ainda com uniformes do jogo. A cantoria toma conta de todos, inclusive de Lionel Messi, que costuma manter uma postura mais cautelosa e séria nestes momentos de comemoração.

Os cânticos ressoados pelos argentinos são os mesmos proferidos pelos torcedores nas arquibancadas durante os jogos da seleção e fazem alusão ao tricampeonato em 2022, no Catar, pela "Scaloneta". Lembraram também de Diego Maradona, dos combatentes das Malvinas e exaltam a luta na última Copa de Messi.

Contexto justifica a empolgação

O momento vivido pelos argentinos favorece a euforia do grupo de jogadores. A final do Mundial de 2026 — que será disputado no próximo domingo (19), às 16h, em Nova York — será a segunda seguida dos comandados de Lionel Scaloni. Em 2022, os Hermanos derrotaram a França nos pênaltis e conquistaram o título 36 anos depois.

Lionel Messi disputará a sua terceira final de Copa do Mundo. Jewel SAMAD / AFP

Já Lionel Messi disputará a sua terceira final de Copa. Além do finalíssima no Catar, o camisa 10 esteve presente em 2014, quando a Argentina foi derrotada pela Alemanha na decisão realizada no Maracanã, em solo brasileiro.