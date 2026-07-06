Jogador inglês que se machucou durante comemoração de gol deve ficar de fora da Copa do Mundo

A vitória da Inglaterra sobre o México, por 3 a 2, em pleno Estádio Azteca, tinha tudo para ser perfeita. No entanto, acabou com um lance de azar para o volante Jordan Henderson.
Ao comemorar o terceiro gol dos ingleses, Henderson pulou uma placar de publicidade, escorregou e caiu apoiando o braço no gramado.
De acordo com o The Athletic, o jogador de 36 anos terá de passar por uma cirurgia no punho e deve perder o restante da Copa do Mundo.
— Jordan caiu e machucou o punho. Parece muito ruim. É uma lesão bastante grave e não combina com a noite festiva o fato de ele não estar conosco agora — lamentou o técnico a Inglaterra, Thomas Tuchel, em entrevista à BBC.
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