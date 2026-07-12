Embolo, da Suíça, é expulso após simular falta contra a Argentina; entenda nova regra

Embolo ficou emocionado após a expulsão e precisou ser contido pelos companheiros. ODD ANDERSEN / AFP

Uma intervenção do VAR, a partir de uma nova regra, marcou os minutos finais do tempo regulamentar entre Argentina x Suíça, neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo. O atacante do time europeu Breel Embolo foi expulso após simular falta no campo de ataque.

O fato aconteceu momentos depois de os suíços empatarem a partida (1 a 1). Com um a menos, a Suíça foi derrotada por 3 a 1, na prorrogação, e está eliminada. A Argentina avança e pegará a Inglaterra num das semifinais.

Embolo estava com a bola dominada no lado direito do campo de ataque quando sentiu a proximidade de Leandro Paredes e optou por simular uma falta do volante.

Como o juiz tinha dado amarelo para o argentino, o VAR chamou o português João Pedro Pinheiro. Com isso, Embolo levou seu segundo amarelo, o que gerou a expulsão.

Aqui a novidade: o árbitro só foi chamado por conta do primeiro cartão ter sido dado de maneira equivocada ao argentino. E, conforme diz as novas regras de arbitragem da Fifa, houve "erro de identificação". Esse tipo de equívoco agora pode ser evitado pelo VAR.

Ao receber o cartão, Embolo se emocionou e desabou em lágrimas, precisando ser contido pelos seus companheiros que o conduziram até a saída para o vestiário.

Segundo Diori Vasconcelos, analista de arbitragem do Grupo RBS, a simulação é clara:

— A decisão foi correta. A simulação foi lamentável. Embolo foi infantil e prejudicou a própria seleção.



