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Embolo, da Suíça, é expulso após simular falta contra a Argentina; entenda nova regra

Atacante tomou o segundo cartão amarelo durante o duelo das quartas de final da Copa do Mundo

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