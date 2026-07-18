Jogador da França supera trio brasileiro em ranking de assistências em Copas do Mundo

A França perdeu para a Inglaterra na disputa do terceiro lugar neste sábado (18). Se o coletivo francês decepcionou, há feitos individuais para comemorar.
Com as duas assistências feitas contra os ingleses, Olise chegou a sete, se isolando no ranking de passes para gol nesta Copa do Mundo.
Com o número alcançado, ele deixou ainda para trás um trio brasileiro. Pelé, em 1970, Didi, em 1958, e Jair, em 1950, deram seis assistências.
O recorde em Mundiais é de Raymond Kopa, também francês, que deu oito passes para gol em 1958, na Suécia.
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