Passagem pelo "Vasco africano" e destaque na Copa: quem era Jayden Adams, jogador achado morto em seu apartamento

A causa da morte de Jayden Adams não foi divulgada. CARL DE SOUZA / AFP

O mundo de futebol está em luto após a morte do meio-campista Jayden Adams, que disputou a Copa do Mundo de 2026 pela África do Sul.

O jogador de 25 anos atuou em três jogos da campanha que levou o país pela primeira vez à etapa eliminatória. A causa da morte não foi revelada. Ele foi encontrado em seu apartamento na Cidade do Cabo, sua terra natal.

Adams nasceu no dia 5 de maio de 2001. Cresceu na região de Stellenbosch, local conhecido pela produção de vinhos de classe mundial. Apesar do amor pelo futebol e possuir um talento acima dos demais, Adams estava em uma cidade onde não havia clubes na elite do esporte.

Isso mudou quando o Vasco da Gama, clube da primeira divisão da África do Sul (nome inspirado na equipe do Rio de Janeiro), abriu sede em Stellenbosch e passou a se chamar Stellenbosch Football Club — tornando-se o primeiro time de futebol profissional da região vinícola. A equipe renomeada subiu à primeira divisão nacional, em 2019, permitindo que o jovem Adams pudesse realizar o sonho de ser um atleta de alto nível da África do Sul.

Adams se formou nas categorias de base do time da sua cidade e em 2020, se tornou o primeiro atleta desenvolvido no Stellenbosch a assinar um contrato profissional. A partir daí, ele viveu uma trajetória de sucesso no time, somando 121 jogos com oito assistência e oito gols marcados.

Os triunfos na carreira

Jayden Adams na partida contra o México pela Copa do Mundo de 2026. Rodrigo Oropeza / AFP

Com a terceira colocação na Premiership de 2023/24, o Stellenbosch garantiu vaga na Copa das Confederações da CAF, a segunda competição continental mais importante da África. Na primeira metade da temporada 2024/25, Adams brilhou no meio-campo de uma equipe que alcançaria as semifinais do torneio logo em sua primeira participação.

Em janeiro de 2025, concretizou a sua transferência para o Mamelodi Sundown e conquistou o título da Premiership Sul-Africana de 2024/25. Além disso, o jogador foi peça fundamental na conquista da Liga dos Campeões da CAF de 2025/26.

Adams esteve em campo pelo Mamelodi Sundowns no jogo contra o Fluminense, pelo Mundial de Clubes de 2025, disputado nos Estados Unidos.

A ascensão da carreira de Jayden Adams veio em 2026 com a convocação para representar a África do Sul na Copa do Mundo de 2026. O meio-campista de 25 anos participou de três jogos do Mundial, sendo titular por duas vezes e ficando no banco de reservas na eliminação para o Canadá.

Luto em meio ao sonho

Depois de ser titular na derrota por 2 a 0 para o México, Adams perdeu sua avó, Marianna, no dia 17 de junho. Ela morreu um dia antes da partida contra a República Tcheca, válida pela segunda rodada do grupo A. Mesmo abalado emocionalmente, voltou a ser titular e ajudou sua equipe a conquistar um importante empate por 1 a 1.

O meia entrou no segundo tempo da histórica vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, em 24 de junho, reforçando o meio-campo e contribuindo para que a África do Sul avançasse pela primeira vez ao mata-mata de uma Copa do Mundo.

Em imagens divulgadas após a classificação, Adams aparece sentado e sozinho no vestiário enquanto os companheiros de equipes celebravam o avanço. A tristeza estava atrelada ao falecimento da avó.

Ao longo da carreira, somando as participações pelos dois clubes e seleção africana, Adams acumulou 199 partidas, com 16 gols e 11 assistências distribuídas.

Homenagem na Copa

Antes do início da partida entre Noruega e Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo, o Estádio de Miami promoveu um minuto de silêncio em forma de solidariedade pela morte de Adams.

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