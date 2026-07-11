Jayden Adams apareceu pela última vez ao lado da esposa, horas antes de ser encontrado morto

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Jayden ao lado de Aqueelah Chloe Adendorf, sua esposa. Reprodução / @aqueela_x / Instagram

A morte do meio-campista Jayden Adams, de 25 anos, neste sábado (11) causou comoção no mundo do esporte. Integrante da seleção da África do Sul na Copa do Mundo de 2026, o jogador teve seus últimos registros nas redes sociais publicados horas antes de ser encontrado morto em uma casa no bairro de Schotschekloof, na Cidade do Cabo.

As circunstâncias do caso ainda não foram esclarecidas. Familiares e representantes do jogador confirmaram o falecimento, mas não divulgaram detalhes sobre a causa da morte.

A última imagem do atleta foi compartilhado pela esposa dele, Aqueelah Chloe Adendorf. Em um story publicado na sexta-feira (10) às 14h58min, ela apareceu ao lado de Adams durante um passeio e escreveu apenas Today (Hoje, em inglês), marcando o jogador com emojis de coração.

Pouco depois, Aqueelah compartilhou outra imagem em frente ao espelho, já pronta para sair. Nessa publicação, Jayden não aparecia. Horas mais tarde, veio a notícia da morte do atleta.

Aqueelah Chloe Adendorf publicou um story no Instagram sem a presença de Jayden. Reprodução / @aqueela_x / Instagram

Atuação na Copa

Casado com Aqueelah e pai de uma filha de cinco anos, Adams vinha vivendo um dos momentos mais importantes da carreira. O meia participou de três partidas na Copa do Mundo 2026 pela Àfrica do Sul sendo titular em duas delas.

Pela seleção sul-africana, disputou 13 partidas e marcou dois gols. Durante a Copa do Mundo, também enfrentou um momento delicado fora de campo: a morte da avó, Marianna, aos 72 anos, na véspera da partida contra a República Tcheca, pela fase de grupos.

Dias antes da estreia sul-africana no Mundial, a esposa de Adams havia publicado uma homenagem ao jogador nas redes sociais (veja abaixo).

"Ver você conquistar algo tão grandioso encheu meu coração de tanto orgulho. Entre o trabalho duro, os sacrifícios, as madrugadas, as decepções e os momentos que ninguém viu — você seguiu em frente, manteve a disciplina e confiou em Deus durante tudo isso. E agora, olha só para você... representando seu país na seleção nacional.

Acho que você nem imagina o quanto é uma inspiração. Você merece cada instante disso, porque eu vi o quanto você se dedicou. Diante de qualquer desafio, você nunca desistiu do seu sonho; só isso já me enche de orgulho por estar ao seu lado e te apoiar em tudo. Não importa aonde essa jornada te leve, saiba que serei sempre quem mais torce por você, sua maior incentivadora e o seu porto seguro.

Este é apenas o começo para você, meu amor. Que Deus continue guiando seus passos, protegendo você e abrindo portas ainda maiores para o seu futuro. Continue brilhando, continue acreditando e continue nos dando orgulho. Seu esforço está finalmente valendo a pena, e sei que ainda há muito mais grandeza à sua espera. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos — Provérbios 16:3".