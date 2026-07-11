Copa do Mundo

Jogador sul-africano
Notícia

Jayden Adams apareceu pela última vez ao lado da esposa, horas antes de ser encontrado morto

Família confirmou o falecimento, mas não divulgou a causa da morte do meio-campista

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS