"Isto não é uma camisa": frase inscrita no uniforme da Bélgica na Copa é referência ao surrealismo; entenda

Em anos anteriores, seleção belga já havia usado uniformes para reverenciar símbolos do país. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para além das curiosas figuras em azul e rosa, o uniforme da Bélgica conta com a frase “Isso não é uma camisa” inscrita na camisa. Parece familiar, e é mesmo – a frase, escondida na gola, é uma homenagem a René Magritte, um dos maiores pintores surrealistas belgas.

Feita em parceria com a Adidas, a camisa traz referências ao surrealismo, movimento que teve Magritte como maior expoente. Falecido em 1967, o artista marcou a história do país. Com sua arte, ele desafiava a percepção da realidade, misturando objetos comuns em cenários bizarros ou inusitados.

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Elementos do uniforme remetem às pinturas. O azul claro, por exemplo, lembra o céu recorrente nas telas do pintor. As bolas rosa e azul da estampa referenciam sua obra “A Voz do Espaço”.

Na gola, o detalhe “Ceci n’est pas un maillot” é uma releitura de “A Traição das Imagens”, de Magritte. Instagram / Reprodução

Na gola, o detalhe “Ceci n’est pas un maillot” é uma releitura de “A Traição das Imagens”, que retrata um cachimbo com a famosa frase em francês "Ceci n'est pas une pipe" ("Isto não é um cachimbo"). A ideia central é que a pintura não é um cachimbo real, mas sim uma representação dele.

Outras homenagens

Em outras ocasiões a seleção já havia transformado os uniformes em tributos à cultura belga. Na Eurocopa de 2016, a inspiração foi a forte tradição do ciclismo no país.