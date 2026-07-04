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"Isto não é uma camisa": frase inscrita no uniforme da Bélgica na Copa é referência ao surrealismo; entenda

Feita em parceria com a Adidas, a camisa traz referências à obra do pintor Magritte

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