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"Isso é Copa do Mundo": o encontro inesperado com Casemiro em hotel nos EUA 

Volante da Seleção Brasileira aproveitou o dia de folga em Morristown para visitar um amigo e passear pela cidade norte-americana

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