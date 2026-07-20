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Insistência, raridade e gol histórico: como foi a atuação de Ferran Torres, herói da Espanha no bi da Copa do Mundo

Atacante entrou no segundo tempo, criou chances e marcar o gol do título

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Valter Junior

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