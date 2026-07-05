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Início de México x Inglaterra é adiado; entenda 

Jogo estava previsto para começar às 21h deste domingo; partida vale vaga nas quartas de final para enfrentar a Noruega, que eliminou o Brasil

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