Início de México x Inglaterra é adiado; entenda 

Chuva tem castigado a capital mexicana ao longo do dia. Ulisses Ruiz / AFP

O início da partida entre México e Inglaterra, valendo vaga nas quartas de final da Copa para enfrentar a Noruega, foi adiado inicialmente em uma hora. O jogo começaria às 21h (horário de Brasília), mas agora está previsto para iniciar às 22h.

O atraso ocorre em razão da chuva torrencial que atinge a Cidade do México. O jogo será realizado no Estádio Azteca, na capital mexicana.

A partida entre México e Inglaterra é válida pelas oitavas de final da Copa. O vencedor enfrentará a Noruega, que eliminou o Brasil nesta tarde.

Na última terça-feira (30), o jogo entre México e Equador também teve o início adiado em razão de forte chuva. Naquele dia, o atraso também foi de uma hora.