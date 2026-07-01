A Inglaterra suou mais do que precisava para superar a República Democrática do Congo na segunda fase da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (1º), os ingleses saíram atrás do placar e precisaram de Harry Kane para evitar uma zebra histórica. Vitória por 2 a 1 no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos.
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