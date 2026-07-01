Copa do Mundo

Tempo real

Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo; acompanhe ao vivo

De virada, time do atacante Harry Kane derrotou a seleção africana por 2 a 1 e agora enfrenta o México nas oitavas de final

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS