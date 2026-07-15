Inglaterra x Argentina: quem ganha a semifinal da Copa? Vote na enquete 

Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15) por uma vaga na grande final da Copa do Mundo 2026. Quem vencer, encara a Espanha, que derrotou a França na terça-feira (14).
Ambas as seleções estão invictas na competição e chegaram entre os quatro melhores da Copa após lidarem com a prorrogação nas quartas de final.
Além disso, equipes trazem no elenco grandes nomes do futebol mundial, como Lionel Messi e Enzo Fernández, pela seleção sul-americana, e Jude Belingham e Harry Kane, pela inglesa.
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