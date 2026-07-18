Copa do Mundo

6 a 4
Notícia

Inglaterra faz primeiro tempo perfeito, vence França e fica com o terceiro lugar da Copa do Mundo

Mesmo derrotado, Mbappé, autor de dois gols, superou Messi como maior artilheiro da história dos Mundiais

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Rafael Ramos

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