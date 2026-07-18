Inglaterra faz primeiro tempo perfeito, vence França e fica com o terceiro lugar da Copa do Mundo

Saka foi o destaque da partida, com três gols marcados. CHANDAN KHANNA / AFP

Quem ignorou a decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo perdeu um jogo em que os ataques se sobressaíram sobre as defesas. Após dois tempos distintos, a Inglaterra venceu a França, por 6 a 4, neste sábado (18), em Miami Gardens.

Com a vitória, os ingleses podem comemorar a melhor colocação em um Mundial desde o título inédito em 1966. Aos franceses, fica o sentimento de frustração por um coletivo que podia muito mais. Individualmente, Mbappé marcou dois gols, chegando aos 10 nesta edição e aos 22 na história, deixando Messi para trás.

Primeiro tempo de domínio inglês

Didier Deschamps e Thomas Tuchel modificaram bastante as duas equipes para a disputa do terceiro lugar. No lado francês, Konaté e Lacroix formaram a dupla de zaga. Do meio para a frente, Cherki ganhou a vaga de Dembéle.

No lado inglês, Bellingham e Harry Kane ficaram no banco. Um possível desinteresse? Logo aos dois minutos, Rice mostrou que não. O meio-campista do Arsenal interceptou o passe errado de Doué, avançou sozinho e chutou colocado para abrir o placar cedo para a Inglaterra.

Aos 11, Saka chegou a marcar, mas estava impedido. Seis minutos depois, Rice cobrou escanteio. Konsa levou a melhor sobre Rabiot e cabeceou para fazer o segundo.

Mbappé, até de forma individualista, tentou fazer algo, mas sem sucesso. Aos 36, a superioridade inglesa virou goleada. Depois de duas finalizações, Rashford tocou para Saka, que anotou o terceiro.

Deu tempo de ampliar ainda antes do intervalo. Saka recebeu de Eze e não desperdiçou.

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França tenta reação após intervalo

A França voltou para a etapa final com quatro trocas, com destaque para as entradas de Barcola e Dembélé.

Voltou também mostrando indignação. Aos dois, Olise acionou Mbappé. O atacante do Real Madrid chutou e superou Henderson. Chegou aos nove gols neste Mundial.

Aos oito, Mbappé deu assistência para Barcola, que chutou firme e fez o segundo. Aos 20, o craque do Real Madrid tabelou com Olise e fez um golaço. Golaço para história. Foi o 22º gol dele em Mundiais. Messi, com 21, ficou para trás.

Mbappé fez dois gols. CHANDAN KHANNA / AFP

Na sequência, Bellingham foi chamado por Tuchel. Era preciso estancar a reação francesa. Deu tempo ainda de Olise perdeu um gol incrível aos 35.

Aos 39, Gusto fez pênalti em Spence. O alívio inglês veio aos 41. Saka bateu, deslocou Maignan e confirmou o terceiro lugar.

Insistentes, os franceses ainda fizeram o quarto gol, nos acréscimos, com Dembélé. Logo depois, Bellingham fez o sexto, dando números finais ao duelo.