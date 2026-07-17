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Impulsionada pela torcida inglesa na Copa, "Wonderwall", do Oasis, alcança topo do Spotify Global

Música chegou a oitava posição no Brasil e ultrapassou Billie Jean, de Michael Jackson, no ranking da plataforma

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