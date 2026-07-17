Impulsionada pela torcida inglesa na Copa, "Wonderwall", do Oasis, alcança topo do Spotify Global

Música voltou a ganhar destaque impulsionada por festa da torcida inglesa. BROOK MITCHELL / AFP

A música Wonderwall, do Oasis, voltou a ganhar destaque nas plataformas de streaming durante a Copa do Mundo. Embalada pela campanha da Inglaterra no torneio e pelo coro dos torcedores nas arquibancadas, a faixa liderou os rankings do Spotify Global e do Spotify Reino Unido na última quarta-feira (15), quando a seleção inglesa se despediu da competição após derrota para a Argentina.

Além da liderança global, a canção aparece entre as mais ouvidas em diversos mercados, ocupando a sexta posição nos Estados Unidos, a oitava no Brasil, a 11ª no Canadá, a 12ª na Itália, a 16ª na Alemanha e a 19ª na Espanha e na Austrália.

No Brasil, Wonderwall supera atualmente a marca de 400 mil reproduções diárias no Spotify. O pico foi registrado em 15 de julho, com 458,4 mil streams. O número é mais de três vezes superior ao maior volume registrado durante a passagem do Oasis pelo país, em 2025, quando a música alcançou cerca de 122 mil reproduções diárias.

Desde o início da Copa do Mundo, em 11 de junho, os streams da faixa cresceram 142% no Spotify Brasil em comparação com o mesmo período do ano passado.

O desempenho também representa o melhor resultado de uma faixa internacional de catálogo da Sony Music no Top 200 do Spotify Brasil em 2026. A canção ultrapassou clássicos como Billie Jean, de Michael Jackson, e Babydoll, de Dominic Fike, no ranking da plataforma.

Lançada em 1995, Wonderwall se consolidou como uma das músicas mais associadas à competição, impulsionada pela presença constante nos estádios e pela repercussão nas redes sociais.