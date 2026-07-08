Copa do Mundo

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Hoje tem jogo da Copa do Mundo? Confira quando serão as quartas de final e o que esperar dos jogos

Seis europeus, um sul-americano e um africano seguem vivos no Mundial; jogos começam nesta quinta-feira e vão até sábado 

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Nicholas Lyra

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