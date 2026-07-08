Hoje tem jogo da Copa do Mundo? Confira quando serão as quartas de final e o que esperar dos jogos

Oito seleções seguem vivas na Copa do Mundo. Arte / GZH

Não temos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (8). Pela primeira vez desde o início do Mundial, nenhuma partida da competição será disputada ao longo do dia.

Desde a terça-feira (7), contudo, estão definidos os confrontos de quartas de final. Oito seleções seguem vivas no torneio, e mantêm o sonho de chegar ao dia 19 de julho, em Nova Jersey, com chances de erguer a taça.

Seis europeus, um sul-americano e um africano estão na disputa. Também será um duelo de campeãs contra azarões: os quatro confrontos colocam lado a lado vencedores de Copas contra seleções que jamais conquistaram o torneio.

Os jogos começam na quinta-feira (9) e vão até o sábado (11). Abaixo, Zero Hora lista confronto por confronto, recupera a caminhada de cada um e analisa por onde podem passar as classificações de cada uma às semifinais.

França x Marrocos — Quinta-feira (9), às 17h

Mbappé decidiu de novo para a França. Charly Triballeau / AFP

Finalista nas últimas duas Copas e campeã em 2018, a favorita França é a seleção que tem as melhores atuações na Copa. Atropelou a Noruega na decisão da liderança do grupo, e fez o mesmo com a Suécia no primeiro mata-mata.

Mas sofreu no jogo de oitavas de final. Paraguai, que já havia surpreendido a Alemanha na fase anterior, complicou a vida da França, que venceu só por 1 a 0. A tendência é vitória europeia aqui, mas Mbappé e companhia vão precisar jogar mais.

Marrocos é o único sobrevivente vindo do grupo do Brasil. E o jogo de estreia, contra a seleção de Ancelotti, daria o tom da sequência da campanha até a fase de quartas de final. Desde então, Marrocos fez jogo duro contra todos seus adversários.

E soube sofrer no momento em que mais precisou. Em um jogo muito complicado, buscou o empate contra a Holanda e venceu nos pênaltis. Nas oitavas, vida um pouco mais tranquila: fez 3 a 0 no anfitrião Canadá para voltar às quartas de final, depois da boa campanha no Catar.

Local: Boston, MA (EUA)

Onde assistir: RBS TV (Globo), Sportv, ge tv, SBT, NSports e Cazé TV

Espanha x Bélgica — Sexta-feira (10), às 16h

Espanha venceu nos acréscimos. THOMAS COEX / AFP

A Espanha confirmou o rótulo de favorita fazendo sua melhor exibição na Copa do Mundo justamente na fase de oitavas de final. Despachou Portugal e Cristiano Ronaldo com um gol nos acréscimos, e antes já havia jogado bem contra a Áustria na segunda fase.

Antes, no entanto, fez uma campanha sem empolgar, em um grupo considerado difícil. Só empatou com Cabo Verde, e venceu o Uruguai por apenas um gol. Ainda assim, em um duelo europeu equilibrado, é a favorita do confronto.

Já o pré-jogo da Bélgica nas oitavas de final foi cercado de polêmicas. Expulso na fase anterior, Balogun foi liberado pela Fifa para o jogo. A decisão teria partido de um descontentamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em campo, no entanto, a polêmica se dissipou também com o melhor jogo dos belgas na Copa do Mundo. Dominou completamente os norte-americanos, com uma goleada por 4 a 1, construída especialmente nas decisões de Rudi Garcia. O técnico deixou as estrelas De Bruyne e Lukaku no banco, e o time rendeu mais. Também chega fortalecida para o jogo.

Local: Los Angeles, CA (EUA)

Onde assistir: RBS TV (Globo), Sportv, ge tv, SBT, NSports e Cazé TV

Noruega x Inglaterra — Sábado (11), às 18h

Inglaterra passou pelo México. YURI CORTEZ / AFP

A Inglaterra quase viu a chave se abrir diante de si, quando a Argentina esteve perto da eliminação. Mas antes de pensar em ir mais além, precisa parar os noruegueses, a "remada viking" e Erling Haaland.

A prova de fogo foi justamente a fase de oitavas. Diante de um estádio Azteca completamente lotado, enfrentou um México muito afim de jogo. Com um Bellingham inspirado, e muita disciplina tática com um jogador a menos, fez 3 a 2 para confirmar a vaga.

A caminhada da Noruega tem a assinatura do melhor centroavante do mundo. Haaland tem sete gols na Copa, e é vice-artilheiro, ao lado de Mbappé. Contra a Costa do Marfim, no primeiro mata-mata, marcou no fim da partida para garantir a classificação.

A vítima mais recente foi justamente o Brasil. Em um jogo até então discreto, ele foi letal quando a bola chegou nele. Marcou duas vezes e acabou com o sonho do hexa ainda nas oitavas. Com Kane do outro lado, deve ser o duelo dos centroavantes.

Local: Miami, FL (EUA)

Onde assistir: Cazé TV

Argentina x Suíça — Sábado (11), às 22h

Argentina flertou com eliminação, mas avançou. Thomas COEX / AFP

A Argentina está nas quartas, mas sofreu demais para chegar lá. Depois de uma fase de grupos tranquila, na qual se deu até o luxo de jogar com os reservas na última partida, viveu dois dramas em sequência no mata-mata.

Primeiro, precisou passar por uma prorrogação para vencer Cabo Verde por 3 a 2. Nas oitavas, diante do Egito, situação ainda mais dramática: chegou a perder por 2 a 0, e flertou com a eliminação. Mas conseguiu a virada nos acréscimos. Chega com mais "casca", mas um enorme desgaste físico.

Já a Suíça chega justamente depois de eliminar o último sul-americano ainda vivo, além da Argentina. E também foi com sofrimento. Precisou passar por 120 minutos, mais a decisão por pênaltis para mandar a Colômbia de volta pra casa.

Mas o caminho da Suíça foi, até aqui, sem nenhum grande confronto de mata-mata. Na fase anterior, dominou a frágil Argélia. A tendência é de caminho aberto para a Argentina. Mas, dado o sofrimento dos "Hermanos", nunca se sabe.

Local: Kansas City, MO (EUA)

Onde assistir: Cazé TV