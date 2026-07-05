Copa do Mundo

Mais uma queda 
Notícia

Hexa adiado: Brasil perde para a Noruega com gols de Haaland e é eliminado nas oitavas da Copa do Mundo

Camisa 9 marcou duas vezes no segundo tempo e tirou a equipe brasileira do Mundial

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Leonardo Oliveira

Direto de Nova Jersey-EUA

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