Copa do Mundo

Furacão decisivo
Notícia

Harry Kane marca duas vezes, Inglaterra vira sobre o Congo e enfrentará o México nas oitavas da Copa

Time europeu está no caminho do Brasil. Se ambos avançarem no domingo (5), encontram-se nas quartas de final   

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Alex Torrealba

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