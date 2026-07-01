Harry Kane marca duas vezes, Inglaterra vira sobre o Congo e enfrentará o México nas oitavas da Copa

Kane chegou a 13 gols na história das Copas. Odd Andersen / AFP

A Inglaterra suou mais do que precisava para superar a República Democrática do Congo na segunda fase da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (1º), os ingleses saíram atrás do placar e precisaram de Harry Kane para evitar uma zebra histórica. Vitória por 2 a 1 no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos.

Cipenga, com um gol, e o goleiro Mpasi Nzau iam fazendo história para a RD Congo. No entanto, Kane mostrou seu poder de decisão e marcou duas vezes — chegando a 13 na história das Copas — para classificar a Inglaterra às oitavas de final.

No domingo (5), no Estádio Azteca, no México, os europeus enfrentarão a pressão dos donos da casa. O jogo será as 21h (de Brasília) e valerá vaga nas quartas de final. Quem avaçar pega Brasil ou Noruega na etapa seguinte.

RD Congo quase perfeita no primeiro tempo

A primeira etapa dos congoleses foi praticamente perfeita. Gol surpreendente aos seis minutos, com Cipenga recebendo passe na medida e batendo no canto do goleiro Pickford para abrir o placar.

Atrás, os zagueiros afastaram a maior parte dos perigos. Quando a bola foi para o gol, Mpasi Nzau salvou com grandes defesas. Destaque para dois cabeceios de Bellingham que pararam no arqueiro. Na segunda tentativa, o atacante inglês até abraçou o adversário antes de lamentar que a bola não havia entrado.

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Quando passou por Nzau, quem salvou foi Wan-Bissaka, nascido na Inglaterra, mas que optou defender a República Democrática do Congo. No chute de Rashford, foi ele quem tirou a bola em cima da linha.

O primeiro tempo só não foi ainda mais perfeito, porque Wissa perdeu um gol. Após cruzamento, o centroavante apareceu com liberdade na pequena área para finalizar, mas mandou na trave.

Harry Kane decide

A seleção inglesa retornou do intervalo com uma tonelada de pressão nas costas de cada jogador. Bellingham era o mais leve em campo e seguia tentando, mas parou pela terceira vez no goleiro congolês.

O tempo ia passando e a água já estava chegando no pescoço dos ingleses. Foi necessária a parada técnica do segundo tempo para o time inglês desafogar. Em cruzamento de Anthony Gordon, Kane venceu a defesa e marcou de cabeça. O goleiro até tocou na bola, mas não efetuou o milagre.