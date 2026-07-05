Haaland lidera artilharia e empilha números impressionantes na Copa; veja números

A campanha do camisa 9 começou de forma avassaladora na fase de grupos. Jewel SAMAD / AFP

Erling Haaland tem sido um dos grandes destaques da Copa do Mundo de 2026. Em sua primeira participação no torneio, o atacante da Noruega alcançou a marca de sete gols em cinco partidas, consolidando-se entre os principais artilheiros da competição.

A campanha do camisa 9 começou de forma avassaladora na fase de grupos. Na estreia, marcou duas vezes na vitória por 4 a 1 sobre o Iraque. Na rodada seguinte, voltou a balançar as redes duas vezes no triunfo por 3 a 2 diante de Senegal. No terceiro compromisso da fase inicial, contra a França, foi poupado e permaneceu no banco de reservas durante toda a partida nos 4 a 1 para os franceses.

No mata-mata, Haaland manteve o protagonismo. O atacante marcou o gol da vitória sobre a Costa do Marfim, garantindo a classificação norueguesa para a fase seguinte. Nas oitavas de final diante do Brasil, voltou a ser decisivo ao anotar os dois gols da vitória por 2 a 1, resultado que eliminou a Seleção Brasileira e colocou a Noruega nas quartas de final pela primeira vez na história.

Além da quantidade de gols, chama a atenção a regularidade do atacante. Haaland marcou em todas as partidas que disputou no Mundial, passando em branco apenas no jogo contra a França, quando sequer entrou em campo.

Os números de Haaland na Copa do Mundo de 2026

Jogos disputados: 5

Gols marcados: 7

Média de gols: 1,4 por partida

Partidas com gols: 5 das 5 que disputou

Gols contra o Iraque: 2

Gols contra Senegal: 2

Gol contra Costa do Marfim: 1

Gols contra o Brasil: 2