"Haaland faz o Brasil chorar": como a imprensa internacional repercutiu a eliminação para a Noruega

Brasil foi superado pela Noruega em Nova Jersey. Jewel SAMAD / AFP

O sonho do hexa foi adiado mais uma vez. Neste domingo (5), o Brasil foi superado pela Noruega, por 2 a 1, e caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O grande vilão da eliminação brasileira foi Erling Haaland, autor de dois gols.

Jornais como Olé, L'Équipe, The Sun e The Athletic, além da imprensa norueguesa, repercutiram a eliminação brasileira.

O The Athletic fez uma pergunta: "o que há de errado com o Brasil?" Já o Dagbladet, da Noruega, valorizou a atuação de Haaland e exaltou o goleiro Nyland como "o melhor do mundo".

Veja a repercussão mundial

L'Équipe valorizou atuação do craque norueguês: "Haaland faz o Brasil chorar". Reprodução / L'Équipe

Diario Olé repercutiu a eliminação brasileira. Reprodução / Diario Olé

Jornal norueguês exaltou atuação do goleiro Nyland. Reprodução / Dagbladet

The Sun brincou com desclassificação brasileira. Reprodução / The Sun

The Athletic destacou atuação de Haaland. Reprodução / The Athletic