"Haaland faz o Brasil chorar": como a imprensa internacional repercutiu a eliminação para a Noruega

O sonho do hexa foi adiado mais uma vez. Neste domingo (5), o Brasil foi superado pela Noruega, por 2 a 1, e caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo.
O grande vilão da eliminação brasileira foi Erling Haaland, autor de dois gols.
Jornais como Olé, L'Équipe, The Sun e The Athletic, além da imprensa norueguesa, repercutiram a eliminação brasileira.
O The Athletic fez uma pergunta: "o que há de errado com o Brasil?" Já o Dagbladet, da Noruega, valorizou a atuação de Haaland e exaltou o goleiro Nyland como "o melhor do mundo".
Veja a repercussão mundial
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