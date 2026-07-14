Haaland desembarca na Noruega com guaxinim de pelúcia que custa R$ 3,8 mil; entenda

Após a eliminação da Noruega na Copa do Mundo, uma cena chamou a atenção na volta da delegação ao país. Na segunda-feira (13), Erling Haaland desceu do avião carregando um guaxinim de pelúcia, com uma garrafa de bebida alcoólica.
Haaland chegou a postar a foto na sua conta do Instagram. E brincou com a legenda: "Ele me seguiu até em casa".
De acordo com o ge.globo, o objeto é uma peça de colecionador. Ela é vendida em uma loja de materiais do velho oeste nos Estados Unidos, por R$ 3,8 mil.
Haaland esteve na loja quando a Noruega jogou em Dallas, na fase de 16 avos de final. Na ocasião, os noruegueses venceram a Costa do Marfim por 2 a 1.
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