Há um sucessor para Alisson? Como está a formação de goleiros no Brasil após três Copas com o mesmo titular

Alisson está com 33 anos. KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Cargo de confiança, o goleiro do Brasil nas últimas três Copas do Mundo foi Alisson. Seu imediato, Ederson, foi o seu reserva em todas elas. O trio da posição em 2026 foi completado por Weverton, outro veterano. As escolhas de Carlo Ancelotti abrem o debate sobre a renovação da posição no futebol brasileiro , principalmente no time que o italiano dirige.

(Apesar do cenário, o primeiro pensamento, de que a Seleção busca um novo goleiro para 2030, precisa ser freado. Alisson disputou a Copa com 33 anos. Terá 37 em 2030. Dos 60 goleiros que jogaram este ano, oito deles tinham 37 ou mais. Caso siga sob a meta brasileira, Alisson seria o primeiro goleiro brasileiro a ser titular em quatro Mundiais e o segundo a ser convocado para quatro edições — o único até o momento foi Castilho, titular em 1954 e reserva em 1950, 1958 e 1962.)

Fechado o longo parênteses, o Brasil teve poucos nomes defendendo a sua meta desde a Copa do Catar. Além dos três convocados, Bento e Hugo Souza foram os únicos a jogarem no ciclo — outros nomes foram convocados, mas sem entrar em campo.

— O Ancelotti vai poder acompanhar melhor os campeonatos como Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Nos amistosos que a Seleção Brasileira vão servir para que aconteça essa reformulação, também na própria Eliminatória, para que esses jovens goleiros possam atuar e chegar em 2030 com uma maturidade maior, uma minutagem maior — comenta Carlos Pracidelli, preparador de goleiros da Seleção no Penta.

Opções para a renovação

Entre nomes da posição, são citados goleiros como Carlos Miguel, do Palmeiras, Hugo Souza, do Corinthians, e John, do Nottingham Forest. Léo Jardim do Vasco poderia ganhar espaço, apensar dos 31 anos.

Exceção feita ao último, com 1m88cm, todos os outros estão mais próximos dos 2m ou acima desta estatura. Outro citado com potencial para jogar na Seleção é Otávio, do Cruzeiro, de 20 anos e 1m92cm.

— A busca pelo biotipo tem melhorado cada vez mais. A base vem muito forte. Temos muitos goleiros com nível espetacular. Existem muitos goleiros jovens espalhados pelo Brasil para o próximo ciclo. Mas Alisson é uma referência e precisa ser valorizado — avalia Mateus Famer, preparador de goleiros do Fortaleza, com passagem pelo Grêmio e base da Seleção.

A formação do goleiro brasileiro

Especialistas contatados pela reportagem apontam questões ligadas ao método de trabalho dos preparadores de goleiros como um ponto de atenção. É um processo similar aos dos treinadores.

Houve uma grande busca de conhecimento em publicações europeias, criando uma geração de preparadores com uma nova visão, além da contratação de técnicos estrangeiros com seus próprios profissionais que trabalham com os goleiros.

A abordagem teria um foco grande no trabalho do goleiro com os pés, uma valência enfatizada há menos tempo no Brasil em relação à Europa.

A tradicional escola brasileira tinha como cerne o trabalho técnico embaixo das traves, formando goleiros de técnica refinada, de bom posicionamento e agilidade.

Há relatos de casos em que goleiros promissores na base apresentavam valências como altura, agilidade e técnica, mas foram preteridos por terem menor habilidade com os pés.

A idade média dos goleiros utilizados na Copa até aqui é de 31,3 anos. Com 22 anos, o australiano Patrick Beach foi o mais jovem da posição a ser utilizado. Outro destaque entre os mais jovens, está o japonês Zion Suzuki, de 23 anos.

As próximas convocações de Ancelotti mostrarão se o Brasil viverá uma transição na posição ou se o cargo de confiança segue com o mesmo dono.