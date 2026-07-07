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Há um sucessor para Alisson? Como está a formação de goleiros no Brasil após três Copas com o mesmo titular

Jogador formado pelo Inter tem 33 anos e tem continuidade indefinida na equipe brasileira

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Valter Junior

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