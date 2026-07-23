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Guardiola pede salário de R$ 128 milhões por ano para assumir seleção italiana, diz jornal

Catalão está sem equipe desde que deixou o Manchester City no fim da temporada europeia

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Estadão Conteúdo

Marina Borges

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS