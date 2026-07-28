Goleiro Vozinha não poderá usar apelido em uniforme no novo clube; entenda

Vozinha ajudou a seleção de Cabo Verde a chegar no mata-mata da Copa do Mundo. Roberto Schmidt / AFP

Após se destacar na Copa do Mundo, o goleiro Vozinha, de Cabo Verde, assinou com o Colo-Colo, do Chile. Aos 40 anos, o jogador estava livre no mercado depois de ter o vínculo encerrado com o Chaves, da segunda divisão portuguesa.

Antes de estrear pelo novo time, Vozinha já sabe que não poderá utilizar o apelido no uniforme. No Colo-Colo, o goleiro, que se chama Josimar Évora Dias, terá de utilizar o sobrenome materno ou paterno na camisa.

Existe uma regra na liga chilena que impede apelidos nas vestimentas das equipes. Confira abaixo o que consta no texto oficial das Bases do Campeonato Nacional de Primeira Divisão da Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP):

"Para a identificação pessoal dos jogadores, deverá ser estampado o sobrenome paterno e/ou materno na parte superior das costas da camisa, com altura entre 5 e 5,5 cm, podendo ser adicionada a inicial do primeiro nome. Não serão permitidos apelidos, alcunhas ou codinomes. Caso existam jogadores com o mesmo sobrenome em um mesmo clube, deverá ser adicionada, para distingui-los, a inicial do nome ou do segundo sobrenome, nessa ordem de preferência"

Por conta da determinação, o goleiro terá de escolher entre Évora e Dias ou utilizar os dois sobrenomes juntos. Entretanto, segundo a Rádio Maray, do Chile, o Colo-Colo poderá pedir uma autorização especial à federação para que o jogador possa utilizar o apelido nas costas.