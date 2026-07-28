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Goleiro Vozinha não poderá usar apelido em uniforme no novo clube; entenda

Jogador de 40 anos assinou contrato de 18 meses com o time campeão da Libertadores de 1991

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