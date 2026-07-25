Goleiro Vozinha assina com equipe campeã da Libertadores

Vozinha foi o destaque da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo. Roberto Chmidt / AFP

Sensação na Copa do Mundo, o goleiro Vozinha está de novo clube. O titular da seleção de Cabo Verde foi anunciado nesta sexta-feira (24) pelo Colo Colo, do Chile, campeão da Libertadores de 1991.

Segundo a CNN, o vínculo assinado pelo jogador de 40 anos é válido por 18 meses, ou seja, até o fim de 2028.

Vozinha estava livre no mercado desde que teve o vínculo encerrado com o Chaves, de Portugal. Na última temporada, o goleiro disputou a segunda divisão do futebol local.

Recentemente, o jogador viveu o maior momento da carreira. Titular de Cabo Verde na Copa do Mundo, ele ficou marcado na primeira rodada, quando a seleção empatou sem gols contra a Espanha.

O país africano somou três empates na fase de grupos e chegou ao mata-mata. Na fase de 16 avos, levou o jogo contra a Argentina para a prorrogação e foi derrotado por 3 a 2.