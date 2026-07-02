Gol que classificou a Bélgica é o mais tardio da história das Copas do Mundo

O gol que classificou a Bélgica nesta quarta-feira (1º) contra Senegal entrou para a história. De pênalti, Tielemans fez o gol mais tardio da história das Copas do Mundo, aos 20 minutos do segundo tempo da prorrogação.
A informação foi confirmada pelo perfil oficial da Fifa no Instagram. De acordo com o publicação, o gol saiu aos 124 minutos e 44 segundos com o tempo somado de jogo (praticamente 20 do segundo tempo da prorrogação).
O gol de Tielemans consolidou uma virada histórica. Até os 41 minutos do segundo tempo, a Bélgica perdia para Senegal por 2 a 0. Diarra e Sarr haviam anotado para os africanos.
Mas, no final, Lukaku e o próprio Tielemans empataram o jogo, para levar a partida para a prorrogação. O pênalti nos acréscimos consolidou a virada e a reação belga, que valeu vaga nas oitavas de final da Copa.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar