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Gol que classificou a Bélgica é o mais tardio da história das Copas do Mundo

Tielemans anotou o 3 a 2 de pênalti contra Senegal aos 20 minutos do segundo tempo da prorrogação

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