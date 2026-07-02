Gol de Casemiro contra o Japão não foi por acaso; entenda o porquê

Casemiro marcou duas vezes de cabeça pela Seleção em 2026. Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Casemiro tornou-se uma arma vital para a bola aérea ofensiva da Seleção Brasileira. E não apenas por conta do gol marcado na vitória por 2 a 1 contra o Japão.

Na última edição da Premier League, o volante já havia se destacado pelo alto. O jogador marcou oito gols de cabeça pelo Manchester United e atingiu uma marca histórica pelo clube inglês.

Com os oito gols, Casemiro superou nomes como Rooney, Cavani e Cristiano Ronaldo e se tornou o jogador com mais gols de cabeça em uma única temporada na história do clube, igualando a marca do atacante Dwight Yorke, atingida na temporada 1999/2000.

Para efeitos de comparação, o recorde de Cavani é de seis gols de cabeça em um mesmo ano pelo clube. Já Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, e Chicharito marcaram cinco cada um.

Com a Seleção Brasileira, o volante balançou as redes de cabeça em dois jogos em 2026: contra o Japão e na vitória por 6 a 2 sobre o Panamá, em maio.

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No último ano, Casemiro marcou nove gols pelo Manchester United e três pela Seleção Brasileira, totalizando 12 gols, no que foi a temporada mais artilheira da carreira do volante.

E a maioria dos gols foi pelo alto, situação que Ancelotti quer que se repita na sequência da Copa do Mundo.