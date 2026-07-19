Gol anulado da Espanha gera polêmica após falta marcada de Merino em Otamendi

Lance entre Martinez e Willians foi aos cinco minutos do primeiro tempo da prorrogação. Jewel SAMAD / AFP

Um dos lances mais debatidos da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina aconteceu aos cinco minutos do primeiro tempo da prorrogação. Em uma jogada de pressão da seleção espanhola, a bola permaneceu viva dentro da área argentina até sobrar para Nico Williams, que finalizou para o fundo das redes. No entanto, a comemoração espanhola durou pouco.

Tão logo a bola estufar a rede de Dibú Martinez, o árbitro interrompeu o lance ao identificar uma infração no ataque. Segundo a marcação da arbitragem, Mikel Merino teria pisado no pé do zagueiro Nicolás Otamendi durante a disputa pela posse da bola dentro da área, o que levou à anulação do gol espanhol.

O lance

A jogada ocorreu em meio a um momento de intensa pressão da Espanha, que buscava abrir o placar na prorrogação. Após uma sequência de divididas e rebotes na área argentina, a bola sobrou para Nico Williams finalizar com precisão. Entretanto, o apito do árbitro já havia assinalado a falta de ataque, invalidando imediatamente o lance.

As imagens da transmissão mostraram Merino tentando disputar a posse da bola com Otamendi quando ocorreu o contato. Na interpretação da arbitragem, o meio-campista espanhol atingiu o pé do defensor argentino antes da conclusão da jogada, caracterizando infração ofensiva.

A decisão gerou reclamações dos jogadores espanhóis, que contestaram a intensidade do contato e argumentaram que o lance não teria influência direta na finalização de Nico Williams. Do lado argentino, os atletas defenderam a marcação, alegando que Otamendi foi impedido de seguir na disputa pela bola após o pisão.