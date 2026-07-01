Gabriel Magalhães x Haaland: bolada, encarada e rivalidade da Premier League que será reeditada na Copa do Mundo

Haaland e Gabriel Magalhães protagonizaram momentos de tensão. Darren Staples / AFP

A Noruega tem um dos atacantes mais letais do futebol mundial, Erling Haaland, 25 anos, 416 jogos, 356 gols. O jogador do Manchester City é a grande esperança nórdica contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. No entanto, a Seleção Brasileira conta com um zagueiro que é acostumado a pará-lo e tem "sangue nos olhos" quando o enfrenta.

Gabriel Magalhães terá a responsabilidade de marcar o centroavante norueguês, autor de 55 gols em 61 jogos na temporada — sendo cinco deles na Copa. O confronto não será novidade. Pelo contrário, é de longa data e carrega uma rivalidade tensa entre os jogadores.

Nos duelos entre Arsenal e Manchester City no futebol inglês, o zagueiro e o atacante já travaram algumas batalhas.

O início de tudo foi em março de 2024. Haaland e Magalhães discutiram após um empate sem gols na Premier League. O tom tenso entre os doisseguiu até que Pep Guardiola, técnico do City na época, chegou para afastar seu atacante. Os dois se cumprimentaram depois do bate boca.

Episódio da bolada

Depois disso, em setembro do mesmo ano, um dos episódios mais marcantes da rivalidade. Em mais um duelo da Premier League, Haaland colocou o City na frente. Porém, o Arsenal virou com gols de Calafiori e de Magalhães.

Trossard foi expulso e o clube londrino precisou jogar com um a menos durante o segundo tempo. No oitavo minuto dos acréscimos, Stones empatou para o time de Manchester. Haaland pegou a bola dentro do gol e a arremessou na cabeça do zagueiro brasileiro, que se lamentava no momento.

— Coloquei a camiseta no rosto para lamentar e senti a bola batendo na minha cabeça. Não foi tão forte. Na hora nem liguei, estava frustrado e durante o jogo todo a gente estava se tirando. Eu vibrava toda hora na cara dele. Saí do campo e quando cheguei no vestiário peguei o celular. Já tinham vários memes dele jogando a bola na minha cabeça. E eu não lembrava disso. Na zona mista me perguntaram sobre o episódio e eu respondi "normal, é provocação de jogo, a gente espera eles na nossa casa" — contou Magalhães, em entrevista ao Podpah.

Um clima de guerra foi instaurado pela imprensa inglesa para o jogo do segundo turno. Em fevereiro de 2025, o Arsenal aproveitou o momento ruim do City e goleou por 5 a 1.

Magalhães chegou a comemorar um dos gols gritando na cara do norueguês e o provocou, pedindo para que ele buscasse sua chuteira após uma dividida no campo.

— Fiz isso por ele ter jogado a bola na minha cabeça, para tirar uma onda como ele tirou onda de mim. Dentro de campo é uma boa rivalidade — exaltou o zagueiro, que reconhece o talento do atacante norueguês.

Encarada no clássico

Zagueiro e atacante voltarão a se enfrentar, agora na Copa do Mundo. Paul ELLIS / AFP

O clima de tensão mais recente foi em abril de 2026. O City venceu por 2 a 1 e Haaland fez um dos gols. Após o norueguês marcar, Magalhães fez uma falta nele e foi empurrado. Os dois ficaram se encarando por alguns segundo, até que o brasileiro fez um movimento de cabeçada.

Apesar de não acertar o adversário, muitos condenaram a atitude e apontaram que o lance era para expulsão. Haaland até comentou sobre o ocorrido, afirmando que se caísse no chão cavaria o vermelho, porém, o norueguês ficou de pé.

— Não vou cair tão fácil assim — afirmou à Sky Sports após a partida.

A rivalidade agora será valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, cada um vestindo as cores do seu país, o que aumenta o nível de tensão.Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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