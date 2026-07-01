Copa do Mundo

Confronto explosivo
Notícia

Gabriel Magalhães x Haaland: bolada, encarada e rivalidade da Premier League que será reeditada na Copa do Mundo

Zagueiro brasileiro e atacante norueguês já protagonizaram confusões pelo campeonato inglês. No domingo, às 17h, ficarão frente a frente vestindo as cores das suas seleções

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS