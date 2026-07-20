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Frio, decepção e “orgullo”: argentinos celebram vice no Obelisco

Mesmo com o 1 a 0 contra, os torcedores foram em grande numero ao Obelisco para uma confraternização

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Rafael Diverio

De Buenos Aires

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