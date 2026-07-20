Frio, decepção e “orgullo”: argentinos celebram vice no Obelisco

Torcida foi às ruas em Buenos Aires. LUIS ROBAYO / AFP

A derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo reduziu, mas não impediu uma celebração argentina em Buenos Aires. Mesmo com o 1 a 0 contra, os torcedores foram em grande numero ao Obelisco para uma confraternização. Uma cena curiosa para quem só se acostuma a festejar resultados.

Claro que foram bem menos pessoas do que se o título permanecesse com os campeões de 2022, mas há de se registrar a presença de milhares de pessoas. O Obelisco chegou a receber as projeções de imagens do Mundial.

— As pessoas vão reconhecer a campanha. Foi um bom caminho, tivemos Messi no auge e um time com Scaloni. Gosto de tênis, e comparo um pouco. La não tem empate, então temos que reconhecer e saber que perdemos. Temos “orgullo” — resume o comerciante Mariano Mugner, que estava abrindo seu restaurante em San Telmo após o jogo.

Não será feriado na segunda-feira, mas os argentinos aproveitaram a Copa — e Messi — do início ao final.