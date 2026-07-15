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Franco-gaúchos mostram resignação após queda na Copa: "Semifinal já é bom"

Franceses residentes na cidade se reuniram para acompanhar partida contra a Espanha

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Valter Junior

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