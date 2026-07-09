França x Marrocos pela Copa do Mundo; veja como foi

A França está em mais uma semifinal de Copa do Mundo. Na base do talento de Mbappé e Dembelé, os franceses venceram Marrocos por 2 a 0, gols da dupla de ataque, em Foxborough.
A França aguarda o vencedor de Espanha x Bélgica, que jogam nesta sexta-feira (10), às 16h, em Los Angeles, EUA. O confronto que definirá o primeiro finalista será no dia 14 de julho, próxima terça-feira, em Dallas.
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