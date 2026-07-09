França x Marrocos: o melhor e o pior jogador em campo; confira

Dembélé marcou o segundo gol dos franceses na partida. SHAUN BOTTERILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Um amplo domínio marcou a vitória por 2 a 0 da França sobre Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Praticamente só um time jogou, enquanto o outro tentou sobreviver, mas não conseguiu.

O melhor

Analisando os desempenhos de cada jogador, o francês Dembélé foi o melhor em campo. O atacante marcou o segundo gol, ditou ritmo e tentou, terminando com quatro finalizações na partida.

Mbappé também poderia entrar na discussão, por ter aberto o placar. No entanto, o pênalti perdido na primeira etapa prejudica a avaliação do craque do time.

O pior em campo

Brahim não conseguiu desempenhar contra a França o que se esperava. FRANCK FIFE / AFP

Do lado marroquino está o pior jogador em campo. "Uma Copa decepcionante". Assim poderia ser descrita a atuação de Brahim Díaz ao longo do Mundial.

De quem se esperava muito, pouco foi entregue. Contra a França, ele foi escalado como homem mais avançado, mas não conseguiu produzir quase nada. Errou em tomadas de decisão que poderiam render jogadas melhores.

Deixou o jogo na segunda etapa, e o jovem Gessime Yassine produziu mais do que o camisa 10 em menor tempo no gramado.