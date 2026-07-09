A vitória da França nesta quinta (9), em Foxborough, nos Estados Unidos, era inevitável. O goleiro de Marrocos até tentou atrapalhar no primeiro tempo, mas o triunfo de 2 a 0 foi construído na segunda etapa, com gols de Mbappé e Dembélé, que colocaram os franceses em mais uma semifinal de Copa do Mundo.
A França aguarda o vencedor de Espanha x Bélgica, que jogam nesta sexta-feira (10), às 16h, em Los Angeles, EUA. O confronto que definirá o primeiro finalista será no dia 14 de julho, próxima terça-feira, em Dallas.
Para garantir a classificação, Mbappé precisou dar a volta por cima, pois desperdiçou pênalti. Porém, o atacante deixou o seu e segue na cola de Lionel Messi na artilharia histórica das Copas. O francês tem 20 gols, em 20 partidas, contra 21 do argentino.
Nos 50 minutos disputados na etapa inicial, apenas os franceses atacaram. Foram 12 finalizações, quatro defendidas pelo goleiro Bono. Os marroquinos chutaram apenas uma vez, em uma falta para fora.
Em quatro minutos de bola rolando, a França mostrou seu conhecido poderio ofensivo. Mbappé obrigou Bono a saltar no canto direito para espalmar o chute de fora da área.
No escanteio oriundo da finalização, Upamecano subiu livre para cabecear como manda o manual: no chão para dificultar a vida do goleiro. Mas Bono defendeu e a zaga afastou o perigo.
O susto inicial mostrou para Marrocos que cadenciar a partida era uma chave para segurar o ímpeto francês. A estratégia dava certo até os 24 minutos, quando Hakimi perdeu a bola em ação ofensiva e armou contra-ataque.
Olise lançou Mbappé, que pedalou para cima do marcador e foi derrubado na área. O craque francês bateu mal, rasteiro no canto esquerdo de Bono, que fez a defesa sem soltar a bola.
Aos 34 minutos, Bono salvou mais uma vez. Doué desarmou, arrancou e finalizou da entrada da área. Chute rasteiro que valorizou ainda mais a defesa do marroquino, que terminou a primeira etapa como grande destaque.
Estatísticas de França x Marrocos
Segundo tempo
Marrocos voltou querendo mais na segunda etapa. Foram dois contra-ataques promissores, mas as finalizações não ocorreram. Os franceses ameaçaram aos 9 minutos, com Doué parando em Bono.
O goleiro marroquino estava sendo uma pedra no sapato da França. Mas isso acabou aos 14 minutos, quando Mbappé recebeu na entrada da área e finalizou com categoria, no ângulo, sem chance para Bono esboçar uma defesa. O atacante igualou os oito gols de Messi no Mundial de 2026.
Não demorou muito para o segundo gol. Aos 20 minutos, Dembélé teve liberdade para conduzir a bola até a entrada da área e finalizar rente ao gramado. O chute era defensável, mas Bono aceitou, mesmo encostando na bola.
A vantagem permitiu aos franceses tirar Mbappé e outros titulares de campo, que seguiram tentando ampliar o placar. Aos marroquinos restou se jogar ao ataque, mas sem sucesso.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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