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França mostra força, vence Marrocos e se garante na semifinal da Copa do Mundo

Mbappé e Dembelé fizeram os gols da vitória francesa em Foxborough

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Alex Torrealba

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