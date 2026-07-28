França anuncia Zidane como novo treinador 

A França anunciou, nesta terça-feira (28), o novo treinador da seleção masculina de futebol. Como já era esperado, Zinedine Zidane foi o nome escolhido para substituir Didier Deschamps, que estava no cargo desde 2012 e foi campeão do Mundial de 2018.
Zidane teve como principal trabalho o Real Madrid, com passagens de 2016 a 2018 e 2019 a 2021. Pelo clube espanhol, ele conquistou três Champions League, duas edições do Campeonao Espanhol, dois Mundiais de Clubes e outros títulos na Espanha.
Quando jogador, Zidane brilhou com a camisa da seleção francesa. O camisa 10 foi campeão em 1998, com direito a dois gols na final, contra o Brasil.
O craque também foi vice em 2006. A decisão contra a Itália foi seu último jogo da carreira, marcado pela expulsão após cabeçada no peito de Materazzi.
A missão de Zidane ao assumir a seleção francesa é confirmar o favoritismo nas grandes competições que a equipe disputará, como a Eurocopa, em 2028, e a Copa do Mundo de 2030.
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