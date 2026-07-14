Copa do Mundo

Como foram?
Notícia

França 0x2 Espanha: o melhor e o pior jogador em campo na semifinal da Copa do Mundo

Espanhóis venceram por 2 a 0 e estão na final após 16 anos

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS