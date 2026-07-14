França 0x2 Espanha: o melhor e o pior jogador em campo na semifinal da Copa do Mundo

A primeira semifinal da Copa do Mundo teve os laterais-esquerdos de cada seleção como protagonistas - para o bem e para o mal. A Espanha venceu a França por 2 a 0, nesta terça-feira (14), em Dallas, e voltou à final de um Mundial após 16 anos.
Do lado vencedor, Marc Cucurella foi determinante para os espanhóis não sofrerem gols. Em dois momentos em que a bola caiu no pé de Mbappé, o lateral da Espanha salvou.
Primeiro, com um desvio em finalização cruzada do atacante francês. Depois, Mbappé recebeu dentro da área e até fez o movimento do chute, porém, Cucurella tirou de carrinho.
Além desses lances, o lateral-esquerdo teve três desarmes e anulou o lado direito ofensivo da França, seja com Dembélé ou Olise.
O pior em campo
A partida de Lucas Digne, recém anunciado pelo PSG, foi para esquecer. O lateral-esquerdo francês cometeu o pênalti em Lamine Yamal, que resultou no primeiro gol.
No restante da partida, Digne não achou o jovem espanhol em outros lances e foi substituído por Theo Hernández, pois, ofensivamente também não estava agregando.
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