Final da Copa do Mundo: quando é e onde assistir a Espanha x Argentina

Está definida a decisão final da Copa do Mundo. Espanha e Inglaterra duelam pela taça de campeão mundial no domingo (19), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
A Espanha quer levantar sua segunda taça, 16 anos depois de entrar no panteão dos campeões, em 2010, na África do Sul. Já a Argentina defende o título e busca o bicampeonato consecutivo para se tornar tetracampeã.
A Espanha foi a primeira a se classificar para a grande final ao bater a França, na terça-feira (14). Nesse confronto de favoritas na semifinal, a Fúria dominou os franceses e venceu por 2 a 0, com gols de Pedro Porro e Oyarzabal.
A Argentina se juntou à Espanha na tarde desta quarta-feira (15), ao vencer a Inglaterra, de virada, por 2 a 1. Gordon abriu o placar, Lautaro Martínez empatou e Enzo Fernández deu a vitória aos sul-americanos nos acréscimos finais.
Abertura e show do intervalo
A cerimônia de abertura da final da Copa do Mundo 2026 teve suas principais atrações divulgadas nesta terça-feira (14). Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger vão se apresentar ao vivo no gramado do MetLife Stadium antes da bola rolar.
Inspirada na "estilo Super Bowl", a finalíssima do Mundial também contará com um show do intervalo. Durante 11 minutos, artistas como Justin Bieber, Madonna, Shakira e a banda sul-coreana BTS irão performar para os torcedores presentes no estádio.
Espanha x Argentina pela final da Copa do Mundo
- Quando: domingo (19), às 16h
- Onde assistir: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSports e SBT
- Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos)
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