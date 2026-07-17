Final castelhana: Argentina x Espanha repete fato que só ocorreu uma vez em Copas

A final da Copa do Mundo de 2026 colocou frente a frente, pela segunda vez na história, dois países que têm o mesmo idioma oficial. Argentina e Espanha disputam o título neste domingo (19), às 16h, no Metlife Stadium, em Nova Jersey (EUA).
A outra decisão entre times com mesma língua foi na primeira Copa, em 1930, quando Uruguai e Argentina duelaram em Montevidéu. Os dois países da América do Sul foram colonizados por espanhóis.
Os dois finalistas de 2026 estão no grupo do segundo idioma mais falado dentre as 48 seleções da Copa do Mundo: oito países, juntamente com o francês e árabe. A língua oficial mais falada é o inglês.
O espanhol também é o idioma que mais aparece entre os finalistas de Copas em toda a história. Uruguai, Espanha e Argentina somam 11 finais. Na sequência vêm alemão (oito) e português (sete, todas com o Brasil – cinco títulos e dois vices).
Na Copa de 2026, para que a final fosse 100% em português, teria de reunir Brasil, Portugal ou Cabo Verde.
Veja os idiomas dos países finalistas:
- 1930 - Uruguai 4 x 2 Argentina (espanhol e espanhol)
- 1934 - Itália 2 x 1 Tchecoslováquia (italiano e tcheco)
- 1938 - Itália 4 x 2 Hungria (italiano e húngaro)
- 1950 - Uruguai 2 x 1 Brasil (espanhol e português)
- 1954 - Alemanha 3 x 2 Hungria (alemão e húngaro)
- 1958 - Brasil 5 x 2 Suécia (português e sueco)
- 1962 - Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia (português e tcheco)
- 1966 - Inglaterra 4 x 2 Alemanha (inglês e alemão)
- 1970 - Brasil 4 x 1 Itália (português e italiano)
- 1974 - Alemanha 2 x 1 Holanda (alemão e holandês)
- 1978 - Argentina 3 x 1 Holanda (espanhol e holandês)
- 1982 - Itália 3 x 1 Alemanha (italiano e alemão)
- 1986 - Argentina 3 x 2 Alemanha (espanhol e alemão)
- 1990 - Alemanha 1 x 0 Argentina (alemão e espanhol)
- 1994 - Brasil 0(3) x (2)0 Itália (português e italiano)
- 1998 - França 1 x 0 Brasil (francês e português)
- 2002 - Brasil 2 x 0 Alemanha (português e alemão)
- 2006 - Itália 1(5) x (3)1 França (italiano e francês)
- 2010 - Espanha 1 x 0 Holanda (espanhol e holandês)
- 2014 - Alemanha 1 x 0 Argentina (alemão e espanhol)
- 2018 - França 4 x 2 Croácia (francês e croata)
- 2022 - Argentina 3(4) x (2)3 França (espanhol e francês)
- 2026 - Argentina x Espanha (espanhol e espanhol)
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