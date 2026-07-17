Copa do Mundo

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Final castelhana: Argentina x Espanha repete fato que só ocorreu uma vez em Copas

Decisão entre dois times com mesma língua só aconteceu em 1930; relembre os confrontos

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