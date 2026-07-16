Figurinhas faltantes do álbum da Copa podem ser compradas individualmente; saiba como

Figurinhas do álbum da Copa poderão ser compradas pelo site da Panini. Daniel Costa / Grupo RBS

Os colecionadores que estiverem próximos de completar o álbum da Copa do Mundo já podem comprar as figurinhas faltantes pelo site da Panini. O custo será de R$ 1 por cromo.

Será possível comprar as figurinhas de jogadores e as brilhantes, além das colecionáveis distribuídas nas embalagens da Coca-Cola. As especiais, chamadas de Extra Stickers, não fazem parte da venda.

Para fazer o pedido, é necessário informar o código do álbum, disponível em cada exemplar individual. Em cada compra, o colecionador pode selecionar de uma a 50 figurinhas.

Os limites de compra variam de acordo com a categoria. Para cromos de jogadores e brilhantes, cada usuário pode realizar até cinco pedidos. Já para as figurinhas colecionáveis da Coca-Cola, o limite é de três.