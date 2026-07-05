Fifa suspende cartão vermelho de Balogun, que jogará contra a Bélgica

Balogun cometou falta em Muharemovic e foi expulso. MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Os Estados Unidos poderão contar com seu artilheiro na partida contra a Bélgica, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Folarin Balogun foi expulso contra a Bósnia, mas o Comitê Disciplinar da Fifa decidiu suspender o cartão vermelho que o jogador recebeu.

A expulsão geraria uma sanção automática de um jogo de suspensão, segundo o Artigo 10.5 das regras da Fifa para a competição. No entanto, o atacante poderá enfrentar os belgas, pois teve a suspensão revogada.

Balogun marcou três gols na Copa do Mundo de 2026. JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa prevê que o "órgão judicial pode suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar."

"Por força do Artigo 27 do FDC, a implementação da suspensão automática de jogos para Florian Balogun é suspensa por um período probatório de um (1) ano", diz parte do comunicado no site da entidade.

O árbitro brasileiro Raphael Claus expulsou Balogun aos 18 minutos do segundo tempo, após pisão no tornozelo de Muharemovic. Ele precisou da ajuda do VAR para tomar a decisão.

Estados Unidos x Bélgica será nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), em Seattle.