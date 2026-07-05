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Fifa suspende cartão vermelho de Balogun, que jogará contra a Bélgica

Atacante dos Estados Unidos foi expulso pelo árbitro brasileiro Raphael Claus contra a Bósnia

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