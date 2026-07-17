Fifa planeja construir mais de mil minicampos de futebol no mundo como parte do legado da Copa 2026

Mammadov ingressou na Fifa em 2022. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Com parte dos lucros da Copa do Mundo 2026, a Fifa planeja construir mais de mil minicampos de futebol ao redor do mundo.

Em entrevista a Zero Hora, Elkhan Mammadov, diretor-chefe da Divisão de Associações-Membro da Fifa, afirmou que a iniciativa faz parte do legado do Mundial.

— Esta Copa do Mundo é um dos maiores eventos que já testemunhamos na comunidade do futebol, e tenho certeza de que uma Copa tão grandiosa deixará legados extremamente positivos em todo o mundo — declarou o dirigente, em entrevista concedida durante evento social na Fifa Arena, erguida no Central Park, em Nova York, durante a Copa.

Segundo Mammadov, mais de 100 minicampos já foram inaugurados ao longo do último ano nos três países-sede da competição, Estados Unidos, México e Canadá.

Agora, a ideia é construir pelo menos mais 900 em outros países do mundo. Uma das metas com a iniciativa é fomentar a prática do futebol entre as crianças.

— Depois de irem aos estádios ou assistirem pela televisão a partidas tão grandiosas, temos certeza de que esses jogos irão incentivar e motivar essas crianças (dos países-sede) a jogar futebol no dia seguinte, a chutar uma bola e, especialmente, a escolher um estilo de vida mais saudável — afirmou o dirigente.

Mammadov afirmou ainda que o desempenho de Estados Unidos, México e Canadá podem servir de inspiração para as novas gerações nos três países.

— Tenho certeza de que isso ajudará, porque, durante esta Copa do Mundo, vimos os três países apresentarem um desempenho muito bom dentro de campo. Isso será uma motivação adicional para que as novas gerações pratiquem futebol e, futuramente, representem seus países — destacou.

Para o dirigente, os resultados surpreendentes registrados durante a competição também podem aumentar o interesse de crianças em outros continentes.

— Vimos várias surpresas e diversas seleções apresentando um desempenho melhor do que esperávamos. Isso também motivará crianças, meninas e meninos, a jogar futebol em todo o mundo — completou.

Quem é Elkhan Mammadov

Nascido no Azerbaijão, Elkhan Mammadov é o Chief Member Associations Officer da Fifa, cargo equivalente ao de diretor-chefe da Divisão de Associações-Membro da entidade.

Ele ocupa a função desde novembro de 2024 e é responsável pela área que mantém o relacionamento institucional da Fifa com suas 211 federações e associações nacionais. A divisão atua em programas de desenvolvimento, infraestrutura, governança e apoio técnico.

Mammadov ingressou na Fifa em 2022. Antes disso, foi secretário-geral e vice-presidente executivo da Federação de Futebol do Azerbaijão.