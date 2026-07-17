Copa do Mundo

Iniciativa
Notícia

Fifa planeja construir mais de mil minicampos de futebol no mundo como parte do legado da Copa 2026

Diretor da Divisão de Associações-Membro da entidade, Ekhan Mammadov, afirmou a Zero Hora que projeto pretende aproximar crianças do futebol a partir dos lucros do Mundial 2026

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Rodrigo Oliveira

Direto de Nova York

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS