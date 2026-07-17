Fifa define tempo de duração do intervalo da final da Copa do Mundo

Cerimônia de abertura da Copa do Mundo. YURI CORTEZ / AFP / AFP

O intervalo de Espanha x Argentina, no domingo, na final da Copa do Mundo, terá 17 minutos. O motivo do tempo extra será a atração preparada pela FIFA, com shows de Shakira, Madonna e Justin Bieber.

Ao longo da semana surgiram rumores de que o tempo de intervalo teria 30 minutos, o que gerou uma grande preocupação no meio do futebol.

O tempo total de 17 minutos de intervalo prevê 11 minutos de apresentações musicais e seis minutos de montagem e desmontagem do palco no gramado do MetLife Stadium.

Argentina x Espanha está marcado para as 16h de domingo, com previsão de 80 mil torcedores na decisão da Copa do Mundo.