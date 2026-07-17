Fifa define quem apitará a final da Copa do Mundo

Nada de Wilton Pereira Sampaio. A Fifa definiu que um trio eslovaco apitará a partida entre Argentina e Espanha, no domingo (16), às 16h. O árbitro será Slavko Vincic, auxiliado por Tomaz Klancknic e Andraz Kovacic.
Vincic apitou três partidas nesta Copa do Mundo, entre elas a estreia do Brasil contra Marrocos. Ele também comandou a vitória da Argélia sobre a Jordânia e do México sobre o Equador.
Ao todo, apresentou quatro cartões amarelos e um vermelho. Ele também foi árbitro na Copa do Mundo de 2022.
Decisão do 3º lugar
Também foi divulgado o trio de arbitragem na decisão de terceiro lugar, no sábado (18). O árbitro será o venezuelano Jesus Valenzuela, auxiliado por seus compatriotas Jorge Urrego e Tulio Moreno.
Este ano, ele apitou o empate em 2 a 2 entre Grêmio e Montevidéo City Torque, pela Copa Sul-Americana.
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