Fifa abre votação para gol mais bonito da Copa do Mundo; veja lances e vote na enquete

Preferido do editor: Sidny Lopes Cabral marcou golaço contra a Argentina na fase 16 avos. MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Fifa abriu a votação para eleger o gol mais bonito da Copa do Mundo 2026. São 12 finalizações na disputa, e a eleição seguirá até o dia 27 de julho no site oficial da entidade.

Entre os concorrentes, destaque para o gol de Erling Haaland contra a Seleção Brasileira. O segundo dele na partida de oitavas de final está entre os eleitos.

O mesmo acontece com o gol marcado por Ferran Torres na final da Copa do Mundo. O atacante do Barcelona marcou o gol do título espanhol.

Bellingham, Julián Álvarez, Kylian Mbappé e Lionel Messi também aparecem na disputa. Confira abaixo a lista completa.

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