Meme de Vini Jr. e Haaland em "As Branquelas" foi criado por publicitário gaúcho: "Não imaginava essa repercussão"

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Quando teve a ideia de criar uma paródia de uma cena icônica de As Branquelas (2004) com Vinicius Jr. e Erling Haaland, rivais nas oitavas de final da Copa do Mundo, o gaúcho Alexandre Kazuo Kubo, 40 anos, não imaginava que o vídeo chegaria aos próprios atletas.

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O conteúdo viralizou, com 15 milhões de visualizações na publicação original – em páginas estrangeiras, o vídeo contabiliza mais de 85 milhões de views no Instagram.

Meme foi criado pelo gaúcho Alexandre Kazuo Kubo, de 40 anos. Instagram / Reprodução

De Porto Alegre, Kazuo é diretor de criação e utilizou inteligência artificial (IA) para produzir o material que transformou o corte com Haaland e Vini Jr. em um meme icônico.

No vídeo, o craque brasileiro aparece dentro do carro cantando a música A Thousand Miles, de Vanessa Carlton, ao lado de um Haaland com o cachorrinho no colo, lembrando os personagens de Terry Crews e Marlon Wayans no filme.

— Não imaginava essa repercussão. Mas acho que nesse vídeo que viralizou são muitos ingredientes. A música, que ficou na cabeça das pessoas, esse filme clássico que os brasileiros adoram, o Terry Crews, o Haaland e o Vini Jr. interagindo com o post. Aí, o alcance perdeu o controle — conta Kazuo.

Nas redes sociais, o ator Terry Crews, que interpreta Latrell Spencer no filme, comentou e repostou o vídeo em seu perfil, além de Haaland e Vini Jr. terem comentado a cena.

"Temos que reproduzir", brincou o atacante norueguês em comentário numa publicação, que chegou a 2 milhões de curtidas.

Dueto de ataque

O publicitário afirma que achou os personagens parecidos com Haaland e Vini Jr. – daí veio a inspiração para criar o vídeo. Kazuo diz que costuma publicar semanalmente conteúdos do tipo em suas redes sociais, tanto criações feitas por hobby quanto trabalhos para clientes.

O gaúcho, que mora nos Estados Unidos há cinco anos, chegou a trabalhar em agências e foi o responsável pelo vídeo da CBF de apresentação da numeração na Copa do Mundo, além de ter feito o vídeo de lançamento da ferramenta “Google View”.

Ele conta que a IA é uma aliada no dia a dia de trabalho, embora não faça tudo sozinha.

— Usei ferramenta Invideo AI, e dentro dessa plataforma tem essa função de trocar visual de uma cena. Mas utilizei uma série de outras ferramentas, depois, editei tudo no Premiere. Então, não é só apertar um botão, como as pessoas dizem — explica.

Ele precisou de mais de duas horas para fazer o vídeo. Agora, com o sucesso da publicação viral, outros conteúdos estão ganhando mais alcance.