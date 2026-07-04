Copa do Mundo

Sacada de mestre 
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Meme de Vini Jr. e Haaland em "As Branquelas" foi criado por publicitário gaúcho: "Não imaginava essa repercussão"

Publicitário usou inteligência artificial para fazer paródia da cena clássica com os adversários, que ganhou repercussão até entre os atletas 

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Sofia Lungui

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