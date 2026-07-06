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Festa surpresa sem aniversariante marca eliminação do Brasil no maior condomínio do RS: "Tivemos problemas"

Terra Nova Nature conta com quase 4,5 mil moradores e parou para ver jogo contra a Noruega

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Valter Junior

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