França pede anulação de cartão amarelo recebido por Olise

Jogador está pendurado para partida diante do Marrocos, nas quartas. MAURO PIMENTEL / AFP

A Federação Francesa de Futebol (FFF) solicitou à Fifa a anulação do cartão amarelo recebido por Michael Olise durante a vitória da dos Bleus por 1 a 0 sobre o Paraguai, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, realizada no sábado (4).

Nos acréscimos de uma partida que teve momentos de tensão, o meia francês de 24 anos (com 22 jogos pela seleção francesa) foi advertido pelo árbitro uzbeque Ilgiz Tantashev após um desentendimento com o paraguaio Matías Galarza, embora as imagens de vídeo mostrem que Olise não havia agredido o adversário.

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O jogador do Bayern de Munique levou o dedo aos lábios e, após um breve tumulto, o meia paraguaio caiu no chão como se tivesse sido atingido pelo francês, levando o árbitro a aplicar o cartão amarelo.

Caso Olise receba outra advertência nas quartas de final contra o Marrocos, na quinta-feira, em Foxborough, ele ficará suspenso de uma eventual semifinal.

Bradley Barcola e Manu Koné, que também foram advertidos contra o Paraguai, correm o mesmo risco de suspensão caso recebam outro cartão amarelo diante da seleção marroquina.