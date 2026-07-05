Federação belga critica decisão da Fifa em anular suspensão de jogador dos EUA: "Perplexa"

Balogun foi expulso no jogo contra a Bósnia. CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Fifa anunciou neste domingo (5) que anulou a suspensão do jogador norte-americano Folarin Balogun, expulso no jogo contra a Bósnia. Desta forma, o atleta está liberado para atuar contra a Bélgica pelas oitavas de final da competição, em jogo que ocorre nesta segunda-feira (6).

Após o anúncio da Fifa, a Federação Belga de Futebol também publicou um comunicado comentando a anulação. Os belgas criticaram a decisão, e afirmaram que estão avaliando "todas opções potenciais" de ação.

Comunicado da federação belga

"A KBVB (Federação de Futebol Belga) está perplexa em relação à decisão da FIFA de declarar o suspenso jogador norte-americano Folarin Balogun elegível para disputar a partida entre Estados Unidos e Bélgica, marcada para a próxima segunda-feira, 6 de junho, às 17h (horário de Seattle).

A FIFA fundamenta sua decisão no Artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA. Esse artigo estabelece que o Comitê Disciplinar da FIFA pode decidir suspender a aplicação de uma medida disciplinar imposta anteriormente.

No entanto, o Artigo 66.4 do mesmo Código Disciplinar da FIFA estipula que um cartão vermelho (expulsão) resulta automaticamente em suspensão para a partida seguinte da equipe, como ocorreu no caso de todos os cartões vermelhos aplicados até agora nesta Copa do Mundo da FIFA.

Além disso, e independentemente do descrito acima, a decisão contraria diretamente as disposições do Regulamento da Competição da Copa do Mundo da FIFA 2026, conforme estabelecido no Artigo 10.5:

'"Se um jogador ou membro da comissão técnica for expulso em decorrência de um cartão vermelho direto ou indireto (segunda advertência), ele será automaticamente suspenso da partida seguinte de sua equipe. Adicionalmente, outras sanções poderão ser aplicadas."'

O caráter automático de tal suspensão também foi explicitamente reiterado na Circular nº 16 da Copa do Mundo da FIFA 2026, que foi distribuída a todas as associações membras participantes, em 12 de maio de 2026.

Essa mesma regra é reafirmada em todas as Reuniões de Coordenação de Partida da Copa do Mundo da Fifa 2026 que antecedem cada jogo e está incluído em todas as apresentações de workshops do torneio.