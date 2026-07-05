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Federação belga critica decisão da Fifa em anular suspensão de jogador dos EUA: "Perplexa"

Belgas afirmam que avaliam "todas opções potenciais" após decisão anunciada neste domingo 

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