"Favorito de Messi": imprensa inglesa critica escolha de árbitro para semifinal contra a Argentina; entenda

As polêmicas da decisão entre Inglaterra e Argentina, pela semifinal da Copa do Mundo, começaram antes mesmo da bola rolar. O anúncio de que Ismail Elfath, de 44 anos, apitará o confronto entre as seleções, nesta quarta-feira (15), está dando o que falar na imprensa inglesa.
Jornais britânicos destacaram que o árbitro americano, que normalmente apita a MLS (liga em que Messi defende o Inter Miami), seria um "amuleto da sorte" do camisa 10 da Argentina.
Tudo isso porque Messi venceu todas as partidas que participou e que foram apitadas por Elfath. O Daily Mail destacou que Messi "ganhou ser árbitro favorito para a semifinal entre Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo".
Já o Telegraph literalmente chamou o árbitro de "amuleto da sorte de Messi".
O The Sun destacou uma entrevista com um ex-árbitro da Premier League, Mark Halsey, que questionou a escolha de Ismail Elfath por ele ser "inexperiente".
Elfath tem um longo histórico de participação em grandes eventos esportivos. Ele participou da equipe de arbitragem de jogos das Olimpíadas de Tóquio, em 2020, e da Copa do Mundo do Catar, em 2022, em que chegou a ser quarto árbitro da grande final, entre França e Argentina.
Este será o quarto jogo apitado por Elfath nesta Copa do Mundo. Ele comandou, entre outros confrontos, a partida entre Brasil e Noruega, que mandou a Seleção Brasileira para casa, ainda nas oitavas de final.
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